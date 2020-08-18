Кукла висит в лесу на Спиртзаводском тракте
В лесу на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ обнаружили повешенную на дереве куклу. Фотографию игрушки выложили в паблике «Злой Улан-Удэ 03».
- Что думаете? – поинтересовался автор снимка.
Подписчики паблика признались, что кукла выглядит жутко и её можно здорово испугаться. «Думаю, что ночью при виде этой куклы я бы построила кирпичный завод». Многие признались, что куколка напоминает игрушку из фильма ужасов: «Анабель. Возвращение», «Анабель уже не та», «Сестра Чаки».
Пользователи Сети бурно обсуждали увиденное. Кто-то решил, что куклу повесил сам автор снимка: «Что тут думать, может сам (а) повесил (а) и сам (а) спрашивает», «Думаю, что ты дурак. Повесил куклу на суку и сюда слил».
Один из подписчиков признался, что как-то там же в лесу на дереве висел череп. «Лет 13 назад. Гораздо неприятнее».
Некоторые не увидели ничего необычного и предположили, что куклу просто потерял ребёнок и её повесили на дерево, чтобы легче найти.
Подобное в Улан-Удэ встречается не впервые. Как сообщал «Байкал-Daily», кладбище игрушек нашли летом на Левом берегу. Местные жители признались, что это место всегда пугает.
Несколько лет назад куклу, повешенную на дереве, обнаружили на детской площадке в центре города.
Находились кукол и на улице Широких-Полянского. Тогда куклы в чёрных одеждах были разложены рядом со свечками.
Летом 2015 года посреди леса в 117 микрорайоне были развешаны на деревьях несколько метровых кукол. Многие окрестили это «ритуальным жертвоприношением». Вскоре стало известно, что мистическая подоплёка в «кукольном деле» отсутствует. Молодая улан-удэнка просто вытащила игрушки из кучи мусора, посчитав, что они могут кому-нибудь понадобиться. Другой горожанин нашёл их и прибил к деревьям, чтобы уменьшить поток людей в лес.
Улан-удэнцев испугала очередная повешенная кукла
Общество, Фото:
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