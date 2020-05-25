Пугающее кладбище игрушек нашли в Улан-Удэ

«Как из фильма ужасов», комментируют горожане
Подписчики паблика «Аноним 03» выложили в группу фотографии заброшенной детской площадки. Автор снимков утверждает, что она расположена на Левом берегу в Улан-Удэ.
- Мимо иду и постоянно страх какой-то, - написал пользователь Сети.
Другой подписчик увидел эту детскую площадку в тёмное время суток и признался, что очень испугался: «Как-то ночью в свете фар эту площадку увидел, чуть кирпичный завод не открыл».
В Сети фотографии вызвали бурю эмоций. Люди прозвали это место «кладбищем игрушек».
«Ужас какой», «Сцена из голливудского фильма ужасов», «Суровые, однако, дети на том берегу», «И, правда, жутко», «Это не детская площадка, это детская свалка», «Кладбище мёртвых игрушек», «Ой, мамочки», «Ничего вы не понимаете в современном искусстве! Это ж арт-инсталяция!», «Жуткая инсталляция», писали люди в комментариях.
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. Фигурку обезьяны-человека кто-то подвесил прямо за горло с помощью ленты. А в 2015 году горожан привели в ужас ритуальные куклы
. Игрушки метрового роста были прикреплены к деревьям в 117 микрорайоне Улан-Удэ.
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17 мая не стало известного краеведа Виктора Харитонова. Виктор Александрович обладал энциклопедическими знаниями о памятных местах и достопримечательностях Улан-Удэ и всей Бурятии. Многим запомнятся его неповторимые экскурсии, наполненные уникальными фактами об улицах, площадях и домах столицы Бурятии. Предлагаем вашему вниманию один из прошлых разговоров о туристических «болячках» настоящего и о славных страницах прошлого Верхнеудинска-Улан-Удэ