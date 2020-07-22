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В Бурятии туристы смирились с платным отдыхом на Байкале

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из платной местности «Побережье Байкала» в Энхалуке

В рекреационной местности под названием Побережье Байкала в Энхалуке отдыхает множество жителей Бурятии и соседних регионов. Для того, чтобы попасть на берег, нужно заплатить деньги. Поставили шлагбаумы и сделали платный въезд здесь ещё в 2014 году. Тогда необходимость платить по 200 рублей в сутки с одной машины ошарашила туристов, соцсети были полны возмущённых отзывов. С тех пор отдыхающие смирились с необходимостью платить за отдых.

- Каждый отдыхающий при заезде расписывается в журнале, оставляет ФИО, номер машины и место, откуда приехали. Мы ознакамливаем отдыхающих с правилами пребывания на берегу, что нельзя спиливать деревья, что у нас обособленная территория, также выдаем мусорные пакеты, - рассказывает общественный инспектор Виктория Чернецкая.

По словам специалистов, плата за въезд на территорию обеспечивает прежде всего чистоту на берегу и в лесу. На пляже есть столики, скамейки, мусорные баки и обустроенные туалеты.

- Главная наша задача – сохранение уникальной природы, благоустройство и уборка территории, даже сохранение в чистоте наших туалетов – промываем ежедневно, отходы не попадают в почву, а остаются в ёмкости. Мы привлекаем волонтёров, студентов, - рассказал участковый госинспектор Геннадий Далбаев.

Туристы, отдыхающие в Энхалуке, обычно возвращаются.

- Мы приехали с Ангарска, приезжаем неоднократно. Нравится обустроенная территория, красивый большой пляж. Здесь убираются постоянно, вывозят мусор, смотрят за порядком и чистотой. Платить за въезд нужно, потому что каждый труд должен оплачиваться. Люди работают и должны получать зарплату, и нужно ведь окупать затраты на вывоз мусора и содержание территории. Приезжая сюда отдыхать, мы уже не переживаем за территорию, благоустройство, вывоз мусора, охрану, - поделился турист Александр Мустафин.

С ним согласен и житель Кяхты Станислав Зарубин. Он также приезжает на Побережье Байкала не в первый раз.

- Наши впечатления очень хорошие, спасибо всем, кто организовывает здесь отдых. Мы приезжаем не первый раз отдыхать именно сюда, нам очень нравится. Туалеты и мусорные баки рядом, всегда есть столики, лавочки, дрова. В лесу очень чисто и на берегу. Здесь не так глубоко, можно с детьми купаться. Мы приезжаем с удовольствием. Есть, конечно, плата, но она обязательно должна быть, чтобы все было чисто и ухоженно, - отмечает турист.

туристы Байкал
 
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