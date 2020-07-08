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В Бурятии сурков обследуют на чуму

В Бурятии сурков обследуют на чуму
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике разработан план по недопущению завоза и распространения бубонной чумы

В Бурятии реализуется план профилактических и противоэпидемических мероприятий из-за вспышки бубонной чумы в Монголии.

Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка была зафиксирована в Западной Монголии, в регионе объявлен карантин. В больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

- Вопросы профилактики чумы актуальны для Бурятии в связи с соседством с Монголией, где расположены активные эпизоотические трансграничные природные очаги чумы. В приграничных с Россией аймаках периодически регистрируются единичные случаи чумы, которые связаны, как правило, с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов, сурка, - сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Надзорный орган совместно с заинтересованными ведомствами разработал комплексный план по санитарной охране территории Бурятии от завоза и распространении бубонной чумы.

Специалисты проводят зоолого-эпизоотологическое обследование мелких мышевидных млекопитающих на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией. Пока что результаты серологических, бактериологических и ПЦР исследований, проведенные в 2020 году на наличие антигена возбудителя чумы отрицательные.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда границы Российской Федерации закрыты, не осуществляются международные авиа и железнодорожное сообщения, отсутствуют риски завоза на территорию республики особо опасных болезней из-за границы.

- При этом возрастают внутренние риски завоза инфекций с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные эпизоотические трансграничные природные очаги чумы, в связи с чем совместно с министерством здравоохранения РБ постоянно находятся на контроле вопросы противоэпидемической готовности медицинских организаций республики; наличия неснижаемых запасов средств экстренной профилактики, индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и др, - сообщает управление Роспотребнадзора.

Кроме того, минтуризма порекомендовали в постоянном режиме проводить работу с предпринимателями, осуществляющими туроператорскую и турагентскую деятельность на территории республики по обязательному информированию граждан, планирующих выезд в неблагополучные по чуме регионы.

Справка:

Чума – особо опасная инфекционная болезнь с природной очаговостью, возбудитель которой (Yersinia pestis) – грамотрицательная бактерия, относящаяся к первой – наивысшей – группе опасности.



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