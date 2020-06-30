В Иркутске благоустроят 17 общественных пространств

Проверить ход работ выехали врио губернатора области и мэр города



Благоустройство общественных пространств в Иркутске ведётся с опережением графика. Ход работ на объектах проверили временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.



До 1 сентября планируют завершить благоустройство территории пешеходного променада на бульваре Гагарина на участке от памятника Александру III до улицы Красного Восстания. Как доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова, сейчас на объекте полностью закончены работы по демонтажу старых покрытий, идёт подготовка оснований для укладки тротуарной плитки, осуществляется установка бордюрного камня.



- Контроль за качеством работ и соблюдением технологий проводится в ежедневном режиме. Это позволяет оперативно устранять возникающие замечания, – отметил Руслан Болотов. – Реконструкция бульвара Гагарина ведётся с учётом исторической особенности этого знакового места. И, вместе с этим, здесь будет сделано современное наполнение.



На территории пешеходного променада будут организованы разноформатные зоны отдыха, в том числе с устройством навесов, оборудована велопарковка, установлено освещение, кроме того вдоль аллеи обустроят газоны, высадят новые кустарники. Подрядчик также должен сделать на этом участке прочные скамейки, урны, теннисный стол. Новые световые опоры будут антивандальными и антикоррозийными. Глава региона также предложил предусмотреть разделение зон для пробежек, пеших и велосипедных прогулок.



Также до 1 сентября планируют закончить работы по благоустройству сквера 300-летия Иркутска в Лисихинском парке и зоны променада бульвара Постышева. В парке оборудуют игровые зоны для детей, сделают сеть внутренних дорожек, обустроят террасы. Сейчас на объекте ведётся устройство линии наружного освещения, установка бортовых камней и вертикальная планировка участка. В зоне променада от улицы Коммунистической до улицы Дальневосточной на бульваре Постышева сделают новое двухуровневое освещение, обустроят газоны и пешеходные дорожки. По словам врио губернатора, идея объединить Верхнюю и Нижнюю набережные в единое пространство уже давно обсуждается. Бульвар Постышева может стать важной частью этого единого пространства, связующим звеном между улицей Байкальской и набережной Ангары.



- Иркутск заметно преобразится за лето. Столица Приангарья должна выглядеть достойно. По ней судят обо всей нашей области. Важнейший момент – качество ремонта. Выполнять работу нужно так, чтобы не пришлось потом каждый год доделывать и переделывать. И самое главное – всегда учитывать интересы жителей. Активнее привлекать их к выбору объектов, приёмке работ, – отметил Игорь Кобзев. – Также важно, чтобы общественные пространства в центре Иркутска были интересны и туристам. Мы обязательно включим в программы экскурсий обновленные городские территории.



Всего в этом году в Иркутске планируется благоустроить 17 общественных пространств, в области – более 100 таких территорий в городах и сельской местности. Для этого предусмотрено 1,3 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Об этом сообщают пресс-службы администрации Иркутска и аппарата губернатора и правительства Иркутской области.