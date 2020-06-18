В Монголии напишут «Диктант Победы»

Помимо событий Великой Отечественной, участникам надо будет вспомнить фильмы и литературные произведения о войне



3 сентября 2020 года в Монголии на базе Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе будет проходить всероссийский исторический диктант «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.



Участникам предстоит вспомнить не только ключевые события и даты сражений, но и военные фильмы, литературные произведения на эту тему. Диктант проводится в формате тестирования. Всего будет 25 заданий, которые надо будет закончить за 45 минут.



Победители диктанта определяются исключительно из числа участников на региональных площадках мероприятия. Полная информация о диктанте размещается на сайте диктантпобеды.рф, на официальных сайтах организаторов в сети Интернет.



В Монголии принять участие в акции можно в онлайн-режиме в день проведения «Диктанта Победы» на сайте диктанта или в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе.



Площадка начнёт работать в 12:00. Сбор, регистрация участников и выдача бланков пройдут с 12:00 до 13:40. С 13:40 до 14:00 состоится инструктаж по заполнению бланков. Сам диктант стартует с 14:00.



Только зарегистрированные на сайте мероприятия участники могут узнать свой результат с очного участия в «Диктанте Победы», скачать именные дипломы онлайн- и оффлайн-тестов, а также призы. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.



Возрастное ограничение 12+