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В Монголии напишут «Диктант Победы»

В Монголии напишут «Диктант Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Помимо событий Великой Отечественной, участникам надо будет вспомнить фильмы и литературные произведения о войне

3 сентября 2020 года в Монголии на базе Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе будет проходить всероссийский исторический диктант «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.

Участникам предстоит вспомнить не только ключевые события и даты сражений, но и военные фильмы, литературные произведения на эту тему. Диктант проводится в формате тестирования. Всего будет 25 заданий, которые надо будет закончить за 45 минут.

Победители диктанта определяются исключительно из числа участников на региональных площадках мероприятия. Полная информация о диктанте размещается на сайте диктантпобеды.рф, на официальных сайтах организаторов в сети Интернет.

В Монголии принять участие в акции можно в онлайн-режиме в день проведения «Диктанта Победы» на сайте диктанта или в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе.

Площадка начнёт работать в 12:00. Сбор, регистрация участников и выдача бланков пройдут с 12:00 до 13:40. С 13:40 до 14:00 состоится инструктаж по заполнению бланков. Сам диктант стартует с 14:00.

Только зарегистрированные на сайте мероприятия участники могут узнать свой результат с очного участия в «Диктанте Победы», скачать именные дипломы онлайн- и оффлайн-тестов, а также призы. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.

Возрастное ограничение 12+
Монголия диктант акция Великая Отечественная
 
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