Помимо событий Великой Отечественной, участникам надо будет вспомнить фильмы и литературные произведения о войне
3 сентября 2020 года в Монголии на базе Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе будет проходить всероссийский исторический диктант «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.
Участникам предстоит вспомнить не только ключевые события и даты сражений, но и военные фильмы, литературные произведения на эту тему. Диктант проводится в формате тестирования. Всего будет 25 заданий, которые надо будет закончить за 45 минут.
Победители диктанта определяются исключительно из числа участников на региональных площадках мероприятия. Полная информация о диктанте размещается на сайте диктантпобеды.рф, на официальных сайтах организаторов в сети Интернет.
В Монголии принять участие в акции можно в онлайн-режиме в день проведения «Диктанта Победы» на сайте диктанта или в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе.
Площадка начнёт работать в 12:00. Сбор, регистрация участников и выдача бланков пройдут с 12:00 до 13:40. С 13:40 до 14:00 состоится инструктаж по заполнению бланков. Сам диктант стартует с 14:00.
Только зарегистрированные на сайте мероприятия участники могут узнать свой результат с очного участия в «Диктанте Победы», скачать именные дипломы онлайн- и оффлайн-тестов, а также призы. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.
Возрастное ограничение 12+
В Монголии напишут «Диктант Победы»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Помимо событий Великой Отечественной, участникам надо будет вспомнить фильмы и литературные произведения о войне
По главной площади Забайкалья пройдут более 70 единиц военной техники ВВО
В Октябрьском районе восстановление горячего водоснабжения осложнено вновь выявленным дефектом
Его рекомендации будут учтены при посадке деревьев и кустарников этой осенью
Их удостоились 21 житель области
В течение 2019 года он готовился к преступлению, но был своевременно задержан
Она находится в Черновском районе на территории, объединяющей три медучреждения
После освящения статуэтка, изготовленная из нефрита, будет доступна для поклонения
Общественники, юристы и политологи высказали своё мнение о «вбросах» недостоверной информации
Пирс появился на реке Итанца
Мужчина воспользовался неотключённой услугой «мобильный банк»
Гражданам нужно приходить в назначенное время, без сопровождающих лиц
В момент преступления он был пьян
Погода ухудшится уже завтра
Аукцион на проведение капремонта сетей водоснабжения по 2 улицам проводился в конце 2019 года