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Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по благосостоянию семей

Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по благосостоянию семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Согласно исследованию, в Бурятии в семье с двумя детьми после минимальных расходов остаётся 21 тысяча рублей

В России названы регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий округ, в целом же в лидерах за 2019 год — нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, в конце списка — регионы Северного Кавказа, Псковская, Ивановская области и ряд других. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Бурятия оказалась в середине рейтинга и заняла 38 место.

В Бурятии, согласно исследованию, после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми остаётся 21 тысяча рублей, с одним ребёнком — более 33 тысяч.

Для сравнения, в Иркутской области в семье с двумя детьми после минимальных трат остаётся почти 40 тысяч рублей, с одним ребёнком – 46 тысяч. В Забайкалье ситуация также лучше, чем в Бурятии – в семье с двумя детьми остаётся 25 тысяч, с одним ребёнком – 39 тысяч.

Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчёт производился путём сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учётом категории членов семьи.

Максимально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты федерации с разным уровнем цен.


рейтинг семьи
 
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