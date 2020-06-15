Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по благосостоянию семей

Согласно исследованию, в Бурятии в семье с двумя детьми после минимальных расходов остаётся 21 тысяча рублей



В России названы регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий округ, в целом же в лидерах за 2019 год — нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, в конце списка — регионы Северного Кавказа, Псковская, Ивановская области и ряд других. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.



Бурятия оказалась в середине рейтинга и заняла 38 место.



В Бурятии, согласно исследованию, после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми остаётся 21 тысяча рублей, с одним ребёнком — более 33 тысяч.



Для сравнения, в Иркутской области в семье с двумя детьми после минимальных трат остаётся почти 40 тысяч рублей, с одним ребёнком – 46 тысяч. В Забайкалье ситуация также лучше, чем в Бурятии – в семье с двумя детьми остаётся 25 тысяч, с одним ребёнком – 39 тысяч.



Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.



Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчёт производился путём сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учётом категории членов семьи.



Максимально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты федерации с разным уровнем цен.





