Смертность в Бурятии во время пандемии оказалась ниже, чем год назад

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии поручил министерству здравоохранения усилить контроль за учётом летальных случаев от внебольничных пневмоний. Были выявлены расхождения в статистике смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний у разных источников (ЗАГС, Росстат и медицинские организации).
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала ситуацию. Она сообщила, что за аналогичный период прошлого года умерло больше пациентов от внебольничных пневмоний, чем в этом году, когда идёт пандемия. Смертность снизилась на 10%.
- Мы констатируем самый главный факт, что умерло на 10% меньше жителей. Это самый первый положительный момент, - уточнила Евгения Лудупова.
По её словам, внутри каждой структуры своя практика, например, ЗАГС собирает данные «по явке со справкой о смерти к ним». «Поэтому в декабре меньше регистрируется случаев, чем в январе, потому что люди доезжают, доходят», - пояснила Евгения Лудупова.
По её словам, эта статистика выправляется к концу первого полугодия.
- Да, было у нас замечание, что по тенденции за последние недели, (минздрав отчитывается понедельно), есть определённый рост случаев смертности. Мы по внепольничным пневмониям детально разбираемся. Сейчас 4056 случаев мы все справки о смерти выбрали, до 5 июня эту работу завершим, - разъяснила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 28 мая в Бурятии зарегистрировано 1411 случаев заболевания COVID-2019. За последние сутки выявлено 47 новых случаев.
Накануне умерла ещё одна больная, у которой был коронавирус. Этот летальным исход стал уже десятым.
Управление Роспотребнадзора просит продлить режим самоизоляции в Бурятии до 15 июня.
Управление Роспотребнадзора просит продлить режим самоизоляции в Бурятии до 15 июня.