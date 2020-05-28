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Смертность в Бурятии во время пандемии оказалась ниже, чем год назад

Смертность в Бурятии во время пандемии оказалась ниже, чем год назад
Общество, 
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с разницей в статистике смертности

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии поручил министерству здравоохранения усилить контроль за учётом летальных случаев от внебольничных пневмоний. Были выявлены расхождения в статистике смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний у разных источников (ЗАГС, Росстат и медицинские организации).

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала ситуацию. Она сообщила, что за аналогичный период прошлого года умерло больше пациентов от внебольничных пневмоний, чем в этом году, когда идёт пандемия. Смертность снизилась на 10%.

- Мы констатируем самый главный факт, что умерло на 10% меньше жителей. Это самый первый положительный момент, - уточнила Евгения Лудупова.

По её словам, внутри каждой структуры своя практика, например, ЗАГС собирает данные «по явке со справкой о смерти к ним». «Поэтому в декабре меньше регистрируется случаев, чем в январе, потому что люди доезжают, доходят», - пояснила Евгения Лудупова.

По её словам, эта статистика выправляется к концу первого полугодия.

- Да, было у нас замечание, что по тенденции за последние недели, (минздрав отчитывается понедельно), есть определённый рост случаев смертности. Мы по внепольничным пневмониям детально разбираемся. Сейчас 4056 случаев мы все справки о смерти выбрали, до 5 июня эту работу завершим, - разъяснила Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 28 мая в Бурятии зарегистрировано 1411 случаев заболевания COVID-2019. За последние сутки выявлено 47 новых случаев.

Накануне умерла ещё одна больная, у которой был коронавирус. Этот летальным исход стал уже десятым. 

Управление Роспотребнадзора просит продлить режим самоизоляции в Бурятии до 15 июня.
коронавирус смертность профилактика
 
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