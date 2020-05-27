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Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министерству здравоохранения республики усилить контроль за учётом летальных случаев от внебольничных пневмоний инфекционного генеза и их компрессионным расследованием. Об этом сказано в протоколе республиканского оперштаба от 25 мая.
Также в протоколе совещания говорится о проведении анализа расхождения показателей смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Здесь же указаны эти источники: ЗАГС, Росстат и медицинские организации республики.
- Результаты работы рассмотреть на совещании о причинах смертности населения под моим председательством, - говорится в тексте документа.
Срок исполнения дан до 5 июня.
Также глава республики поручил разместить в обсерваторах граждан Монголии. Содержание будет обеспечено из республиканского бюджета. Срок исполнения указан до 26 июня.
На утро 27 мая в Бурятии 1 364 случая заражения COVID-19. Накануне скончался девятый пациент с коронавирусом.
Глава Бурятии поручил усилить контроль за учётом летальных случаев
Власть, Фото:
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