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Глава Бурятии поручил усилить контроль за учётом летальных случаев

Глава Бурятии поручил усилить контроль за учётом летальных случаев
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Отчитаться нужно до 5 июня

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министерству здравоохранения республики усилить контроль за учётом летальных случаев от внебольничных пневмоний инфекционного генеза и их компрессионным расследованием. Об этом сказано в протоколе республиканского оперштаба от 25 мая.

Также в протоколе совещания говорится о проведении анализа расхождения показателей смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Здесь же указаны эти источники: ЗАГС, Росстат и медицинские организации республики.

- Результаты работы рассмотреть на совещании о причинах смертности населения под моим председательством, - говорится в тексте документа.

Срок исполнения дан до 5 июня.

Также глава республики поручил разместить в обсерваторах граждан Монголии. Содержание будет обеспечено из республиканского бюджета. Срок исполнения указан до 26 июня.

На утро 27 мая в Бурятии 1 364 случая заражения COVID-19. Накануне скончался девятый пациент с коронавирусом
глава Бурятии смертность
 
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