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Режим самоизоляции в Бурятии просят продлить до 15 июня

Режим самоизоляции в Бурятии просят продлить до 15 июня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Управление Роспотребнадзора обратилось к главе Бурятии с предложением относительно режима самоизоляции

27 мая главе Бурятии Алексею Цыденову направили предложения о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также продлении других ограничительных мероприятий до 15 июня. С такой инициативой обратилось управление Роспотребнадзора по Бурятии.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора пояснили, что по-прежнему будут запрещены зрелищные, публичные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Также не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки. Остаются закрытыми спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и иные объекты, оказывающие подобные услуги.

Сохраняется масочный режим в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах.

По мнению главного государственного санитарного врача по Бурятии Сергея Ханхареева, возможны индивидуальные занятия физической культуры и спорта на открытых спортивных площадках при соблюдении социального дистанцирования не менее пяти метров.

Кроме того, разрешается работа гостиниц и иных средств размещения для жителей республики и лиц, находящихся в служебных командировках, прибывших из других регионов.

С 1 июля в республике планируется начало летней оздоровительной кампании в стационарных лагерях.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 28 мая в Бурятии зарегистрировано 1411 случаев заболевания COVID-2019. За последние сутки выявлено 47 новых случаев. За весь период выписано с выздоровлением 694 человека. Сегодня продолжают лечение 531 больной в инфекционных стационарах, остальные с легкой формой COVID-19 и с бессимптомным течением получают лечение в пансионате и на дому. Коэффициент распространения инфекции в республике сегодня равен 1,2.

В середине мая в Бурятии частично смягчили ограничительные меры. Разрешили работать промышленным, строительным предприятиям, а также некоторым торговым предприятиям непродовольственными товарами.

- Фактически у нас открывается большая часть видов деятельности: стройки, ремонтные мастерские, торговля. Единственно, хотел бы подчеркнуть – торговля непродовольственными товарами пока разрешается только в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров. При улучшении ситуации может быть и больше, но пока открываются магазины площадью не более 400 квадратных метров. Неважно, чем он торгует. Торговля открывается вся. Производство и иные виды деятельности открываются, - пояснял глава Алексей Цыденов.

коронавирус самоизоляция профилактика
 
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