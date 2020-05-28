Скончавшейся пациентке было 63 года
Накануне, 27 мая, в Бурятии умерла 63-летняя пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Её состояние было осложнено крайне тяжёлой двухсторонней пневмонией на фоне сахарного диабета. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе.
- Она находилась на стационарном лечении в течение восьми дней, их них – в течение пяти суток на ИВЛ, - отметили в оперштабе.
Эта смерть стала десятым летальным исходом среди больных коронавирусом в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 26 мая, скончался 58-летний житель Джидинского района Бурятии, болевший коронавирусом. У больного было много тяжёлых сопутствующих заболеваний. Он страдал миеломной болезнью III Б стадии, множественно-очаговой формы (злокачественное новообразование кроветворной системы), прошёл три курса полихимиотерапии. Кроме того, у пациента имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, опухоль левой почки, она прооперирована в 2018 году.
На сегодня в Бурятии зарегистрировано 1411 случаев заражения COVID-19, в том числе 47 новых случаев за последние сутки.
В Бурятии умер десятый пациент с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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