«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В Забайкалье рассказали об итогах празднования Дня Победы



В Забайкальском крае, несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, состоялось празднование Дня Победы. Об итогах рассказала заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.



По словам вице-премьера, почти 58 тысяч забайкальцев приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», более трёх тысяч человек в онлайн-акции «Бессмертный полк».



Также в рамках празднования 75-летия Победы состоялись виртуальные экскурсии, выставки, реконструкции на тему Великой Отечественной войны, концерты.



В Год памяти и славы забайкальцы приняли участие в 20 всероссийских акциях, а также региональных и районных мероприятиях. Так, было организовано 56 фронтовых бригад, в их исполнении прозвучали песни военных лет во дворах, где проживают ветераны, состоялось 11 парадов у домов участников Великой Отечественной войны. От юных забайкальцев им направлено 518 писем. Две тысячи человек приняли участие в акции «Фронтовая частушка», более трёх тысяч человек – в акции «Поём двором». Семь тысяч забайкальцев одновременно спели песню «День Победы». В 17 муниципальных образованиях установлены мемориальные доски с имена героев Великой Отечественной войны. Всего на территории края было проведено порядка 1000 мероприятий в дистанционном формате, посвящённых Дню Победы.



Кроме того, Аягма Ванчикова сообщила, что в 2020 году на реализацию программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в Забайкальском крае предусмотрено 1,8 миллиона рублей.



- На эти средства будет приведено в порядок 21 воинское захоронение в 10 муниципалитетах, а также нанесены на мемориальные доски имена 105 забайкальцев. Кроме того, будет установлено три памятных знака, – рассказала вице-премьер.



Она отметила, что в 2019 году в семи районах края уже были проведены восстановительные работы на 19 воинских захоронениях, нанесены имени 102 красноармейцев, сражавшихся за Родину, а также установлено два мемориальных знака. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

