 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев

«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В Забайкалье рассказали об итогах празднования Дня Победы

В Забайкальском крае, несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, состоялось празднование Дня Победы. Об итогах рассказала заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

По словам вице-премьера, почти 58 тысяч забайкальцев приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», более трёх тысяч человек в онлайн-акции «Бессмертный полк».

Также в рамках празднования 75-летия Победы состоялись виртуальные экскурсии, выставки, реконструкции на тему Великой Отечественной войны, концерты.

В Год памяти и славы забайкальцы приняли участие в 20 всероссийских акциях, а также региональных и районных мероприятиях. Так, было организовано 56 фронтовых бригад, в их исполнении прозвучали песни военных лет во дворах, где проживают ветераны, состоялось 11 парадов у домов участников Великой Отечественной войны. От юных забайкальцев им направлено 518 писем. Две тысячи человек приняли участие в акции «Фронтовая частушка», более трёх тысяч человек – в акции «Поём двором». Семь тысяч забайкальцев одновременно спели песню «День Победы». В 17 муниципальных образованиях установлены мемориальные доски с имена героев Великой Отечественной войны. Всего на территории края было проведено порядка 1000 мероприятий в дистанционном формате, посвящённых Дню Победы.

Кроме того, Аягма Ванчикова сообщила, что в 2020 году на реализацию программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в Забайкальском крае предусмотрено 1,8 миллиона рублей.

- На эти средства будет приведено в порядок 21 воинское захоронение в 10 муниципалитетах, а также нанесены на мемориальные доски имена 105 забайкальцев. Кроме того, будет установлено три памятных знака, – рассказала вице-премьер.

Она отметила, что в 2019 году в семи районах края уже были проведены восстановительные работы на 19 воинских захоронениях, нанесены имени 102 красноармейцев, сражавшихся за Родину, а также установлено два мемориальных знака. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край 75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
Общество, 13.05.2020
В Забайкалье рассказали об итогах празднования Дня Победы
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Общество, 13.05.2020
Музей Иркутского научного центра расположен в посёлке Листвянка
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
Общество, 13.05.2020
Заявки принимаются до 22 мая включительно
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Общество, 13.05.2020
Новую меру поддержки оценили в организации многодетных семей «Дари»
Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Общество, 13.05.2020
По итогам 2019 года в перечень не вошли проекты из Бурятии
В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
Общество, 13.05.2020
Парки, как анонсировалось, в четверг не откроются
В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
Общество, 13.05.2020
Участники турнира смогут оспорить путёвки на чемпионат России
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
Общество, 13.05.2020
Экзамены для девятого класса и вовсе отменили
Жители Бурятии вернутся из Китая через Иркутск
Жители Бурятии вернутся из Китая через Иркутск
Общество, 13.05.2020
67 пассажиров прилетят рейсом Сицзяо - Иркутск
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Общество, 13.05.2020
Также молитвы вознесут за Мать-Землю и медицинских работников
К улан-удэнцам возвращается горячая вода
К улан-удэнцам возвращается горячая вода
Общество, 13.05.2020
В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
Жителям Бурятии, чей доход снизился, дадут отсрочку по кредитам
Жителям Бурятии, чей доход снизился, дадут отсрочку по кредитам
Общество, 13.05.2020
Получить отсрочку можно по всем видам займов –  от потребительских кредитов до автокредитов и кредитных карт  
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» прибыл для заселения
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» прибыл для заселения
Общество, 13.05.2020
Планируется, что до конца года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^