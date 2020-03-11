Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию



Чуть больше года назад Бурятия вошла в состав ДФО. Целью такого решения было распространение всех форм государственной поддержки, которые выделяются для Дальнего Востока, на Бурятию и Забайкальский край.



После этого Юрий Трутнев посетил в 2019 году Бурятию. Тогда он провёл различные встречи и заседания, в результате которых было принято решение о создании «Территории опережающего развития», выделении «дальневосточного гектара», поддержке инвестиционных проектов.



- На это было выделены более чем достаточные средства. Более 6 миллиардов рублей на развитие социальной инфраструктуры. Сейчас мы подводили итоги, что нужно корректировать, что идёт нормально, - рассказал сейчас Юрий Трутнев.



Также полпред заявил, что в основном по Дальнему Востоку существует такая тенденция, что инвестиционные проекты реализуются быстрее, социальное развитие отстаёт. В Бурятии всё наоборот – выделенные средства на развитие «социалки» осваиваются активнее.



- Бурятия в этом плане - передовая территория. Объём освоения 99% по прошлому году. В этом году выделены новые средства. А вот, что касается инвестиционных проектов, можно было бы и побыстрее. Сегодня в ТОРе зарегистрировано два проекта, общий объём инвестиций - 5,5 млрд. Мы на встрече с инвесторами слышали и много других предложений, и надеюсь они будут реализованы, - добавил полпред.



Одним из перспективных проектов может стать строительство теплиц для выращивания овощей на открытом грунте. Юрий Трутнев дал поручение министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики и минсельхозу подготовить отдельную программу поддержки. Заинтересованность же в реализации проекта возникла из-за коронавируса. Во многих дальневосточных регионах произошёл значительный подъём цен из-за вспышки инфекции в Китае.



- Возросли цены почему? Потому что собственных предложений недостаточно, а завоз из Китая прекратился. Нам надо повышать уровень продовольственной безопасности Дальнего Востока, надо создавать условия для реализации инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Для этого нужно подумать над отдельными мерами поддержки, - заявил полпред президента в ДФО.



«Двоечники» и Байкал



Также во время встречи разговор зашёл об ограничениях, связанных с хозяйственной деятельностью населения, в центральной экологической зоне Байкала.



Юрий Трутнев рассказал, что проанализировал - как исполняются указы президента России, и что делается, чтобы решить эти проблемы.



- Надо сказать, что работа в целом организована неплохо, но есть и «двоечники». Самым большим является министерство природных ресурсов и экологии РФ. К сожалению, данные поручения не выполнены. У нас есть населённые пункты, которые входят в особо охраняемую природную территорию, и давалось поручение их вывести с соответствующим увеличением площади территории. Это поручение не было выполнено. Там ведь нечего защищать. В населённых пунктах нет природы, там люди живут, - высказался Юрий Трутнев.



Также не выполнены и поручения по строительству горнолыжного курорта на горе «Мамай».



Полпред сообщил, что по всем этим случаям будет проведено разбирательство. Также Юрий Трутнев доложит председателю правительства России о невыполнении поручений президента федеральным министерством.







В беседе с журналистами Юрий Трутнев затронул проблему отопления и экологии в Улан-Удэ. Сейчас столица Бурятии занимает одно из лидирующих мест среди российских городов по загрязнению атмосферного воздуха.



- Мы с главой республики советовались, что нужно сделать. На мой взгляд, нужно перестраивать Улан-Удэ, нужно находить новые территории, подводить инфраструктуру. Мы готовы помочь с деньгами и помогать людям строить новые дома, создавать предприятия, которые эти новые дома могут поставить, которые будут заниматься деревянным домостроением в том числе. Надо потихонечку обновлять город, - отметил Юрий Трутнев.



Лесопожарная обстановка в регионе в 2020 году



Эта тема была наиболее приоритетной в рабочей поездке Юрия Трутнева в Бурятию. Для обсуждения этого вопроса полпред провёл два заседания: на первом - чиновник заслушал доклады о готовности региона к пожароопасному периоду, а на втором - он совещался с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, представителями МЧС и Рослесхоза.



- Нам надо подумать над проектом предложений по выстраиванию всей цепочки ответственности. Пока, мне так кажется, она недостаточно простроена. У нас пока пожар на территории леса, отвечает Рослесхоз, но у нас населённые пункты в лесах. Если сегодня не тушить эти пожары, то они придут в населённые пункты, а МЧС не имеют права работать в лесах, это не их полномочия, а полномочия их возникают, когда пожар уже в городе, - добавил Юрий Трутнев.







После начала действия дальневосточной ипотеки под 2% в регионе застройщики стали завышать цены на недвижимость. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, какая работа ведётся руководством республики для сдерживания цен.



Алексей Цыденов пояснил, что для тех застройщиков, кто не завышает цены, республика будет бесплатно подводить дороги к кварталам и благоустраивать территории.



- Также эта ситуация вызвана нехваткой предложения. Поскольку сейчас появился спрос, настрой строительных компаний по возведению нового жилья вырос. За счёт появления нового спроса мы верим, что будет и новое строительство. Чем больше будет предложений, тем больше это будет влиять на снижение цены, - добавил глава Бурятии.



В завершение своей рабочей поездки в Бурятию полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев встретился с журналистами и рассказал о целях и итогах своего приезда в республику. Ранее он посетил социальные объекты, встретился с ветеранами, параспортсменами, прокатился на новом трамвае «Львёнок», провёл несколько совещаний.