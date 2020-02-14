Заболеваемость ОРВИ среди школьников продолжает расти
Карантин во всех школах Улан-Удэ продлён, с учётом праздничных дней, до 26 февраля. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
- Причина – продолжение роста ОРВИ. Строго запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей и с участием детей. Задания для прохождения программного материала школы продолжат направлять в электронном журнале. Просим родителей контролировать самостоятельную работу детей, - обратилась Татьяна Митрованова к родителям школьников.
Как сообщал «Байкал-Daily», учебная деятельность в школах была приостановлена с 10 февраля в связи с постановлением управления республиканского Роспотребнадзора. Связано это с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Недавно в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Бурятии введён режим повышенной готовности.
В улан-удэнских школах продлили карантин
Общество, Фото:
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