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Все школы Улан-Удэ закрыли на карантин

Все школы Улан-Удэ закрыли на карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже с понедельника дети не выходят на занятия

С 10 февраля 2020 года приостановлены занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города Улан-Удэ до особого распоряжения.

- Такое решение принято на основании предписания управления Роспотребнадзора по Бурятии от 7 февраля 2020 года №123, - прокомментировали в городском комитете по образованию.

В детские сады можно отводить по желанию родителей, отметили в комитете. 

Образовательный процесс приостановлен в целях урегулирования ситуации с ОРВИ и гриппом.  

Официальная информация об отмене занятий появилась во второй половине дня 8 февраля. За несколько часов до этого в мессенджерах начала активно распространяться информация о карантине. Многие родители не знали, вести ли своих детей на занятия или нет. Стоит отметить, что не все учителя знали об отмене занятий.

«В понедельник учимся или нет?», «Нам учитель из другой школы сообщила, что с 10 февраля занятия отменяются, это правда?», «Говорят, карантин ввели. Это достоверная информация?», вопрошали родители.

«Информация не поступала. Сообщу», коротко отвечали классные руководители.

Вскоре информация подтвердилась. Сроки окончания карантина ещё не определены. Внеплановые каникулы закончатся, когда поступит «особое распоряжение». 

карантин
 
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