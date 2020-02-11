Распоряжение опубликовано на сайте правительства
В Бурятии объявлен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение от 7 февраля опубликовано на сайте республиканского правительства.
В документе говорится, что эти меры предприняты в целях предупреждения возникновения на территории республики чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и принятия своевременных мер по их ликвидации.
Руководителям органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований и организаций рекомендовали выполнить комплекс мероприятий, соответствующих этому режиму.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 10 февраля все школы Улан-Удэ закрыты на карантин.
Ранее отменили массовые мероприятия в закрытых помещениях, в которых принимают участие дети.
В детсадах Улан-Удэ для взрослых введён масочный режим.
Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, оставляет 42 638, выздоровели 3996 человек. Скончались 1016.
В Бурятии из-за коронавируса объявили режим повышенной готовности
Происшествия, Фото:
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