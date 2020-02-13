В Улан-Удэ осуждённые приняли Таинство Крещения

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

После обряда с осуждёнными провели индивидуальные беседы



В молельной комнате в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии четверо осуждённых отряда хозяйственного обслуживания приняли Таинство Крещения. Провёл обряд помощник начальника управления по организации работы с верующими, иерей Антоний Хинганский.



- Перед Крещением священнослужитель побеседовал с осуждёнными, познакомил их с основами православной веры, посоветовал каждому бороться со своими внутренними демонами, очиститься от грехов и с помощью искренней веры и следования заповедям Божьим начать новый жизненный путь, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.



После проведённого Таинства Крещения отец Антоний, провёл индивидуальные беседы с осуждёнными и передал в молельную комнату учреждения иконы и православную литературу.

