После обряда с осуждёнными провели индивидуальные беседы
В молельной комнате в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии четверо осуждённых отряда хозяйственного обслуживания приняли Таинство Крещения. Провёл обряд помощник начальника управления по организации работы с верующими, иерей Антоний Хинганский.
- Перед Крещением священнослужитель побеседовал с осуждёнными, познакомил их с основами православной веры, посоветовал каждому бороться со своими внутренними демонами, очиститься от грехов и с помощью искренней веры и следования заповедям Божьим начать новый жизненный путь, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
После проведённого Таинства Крещения отец Антоний, провёл индивидуальные беседы с осуждёнными и передал в молельную комнату учреждения иконы и православную литературу.
В Улан-Удэ осуждённые приняли Таинство Крещения
Общество, Фото:
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