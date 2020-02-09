По данным Бурятского гидрометцентра, 9 февраля по республике по северной половине республики местами небольшой снег
По остальной территории без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25, при облачности 11-16, по северным районам при ясном небе 30-35, днём 9-14, по южной половине 1-6, по северным районам до 19 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22, днём 9-11 мороза.
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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