В Бурятии не хватает 1600 учителей и воспитателей

В Бурятии даже поднимают списки выпускников педагогических специальностей, которые не работают по профессии
13 ноября на пресс-конференции с главой Бурятии подняли вопрос о дефиците педагогических кадров в республике, в том числе о нехватке учителей и воспитателей для работы в новых садах и школах. Алексей Цыденов пояснил, как будет решаться данная проблема.
- Проблема есть. Дефицит на полную реализацию программы, когда все сады и школы будут построены, по учителям и воспитателям составляет 1600 человек. Идёт дополнительное образование, переквалификацию запускаем. Все вакансии, какие были в фонде занятости, все выбраны, всех, кто заявлялся, всех собрали. Сейчас ходим, в ручном режиме уговариваем людей переучиться, поднимаем списки всех выпускников, которые когда-то выпускались, но не работают, - прокомментировал глава Бурятии.
Алексей Цыденов отметил, что в БГУ уже в два раза увеличены бюджетные места по преподавательским специальностям.
- Было 40 бюджетных мест по всем преподавательским специальностям у нас в БГУ, подняли до 88, но всё равно этого недостаточно, - отметил глава Бурятии.
В сентябре Алексей Цыденов обратился к Владимиру Путину в рамках заседания Госсовета во Владивостоке с просьбой повысить количество бюджетных мест по педагогическим специальностям.
- Мы с минобрнауки обрабатываем вопрос повышения количества бюджетных мест, чтобы больше готовить кадров. Плюс мы больше будем делать заказ по линии средне-профессионального образования. Дефицит есть, дефицит сохраняется, быстро его не решим, но движемся, - заключил глава республики.
Глава Бурятии также напомнил, что с 1 января в республике запускается программа «Земский учитель». Педагоги, прибывшие на работу в сёла и посёлки городского типа с населением до 50 тысяч, получат выплаты в размере 1 миллиона рублей.
В настоящий момент минпросвещения России также разрабатывает нормативно-правовой акт, согласно которому выплата в регионах Дальневосточного федерального округа составит 2 млн рублей.
В Бурятии не хватает 1600 учителей и воспитателей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 14.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады
Постоянно проживающим в России предстоит ответить на 30 вопросов
Чемпионом стала команда Забайкальского горного колледжа
Она работает учителем математики в школе №15
Среди детей пройдут конкурсы рисунков, кормушек, поделок и авторских стихов
Победителями стали ребята из гимназии №33
Ярмарки будут работать с 10 утра
Их педагогический стаж должен составлять не менее трёх лет
В торжественном открытии приняли участие ветераны, представители школ и детских садов
Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях
На ней будут сниматься не только кинохроники, но и художественные картины
После реконструкции памятник преобразился
Это касается автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил
Соревнования посвящены памяти руководителя Казахской ССР
Алексей Цыденов о долгостроях: «Каждый дом – это отдельная история и работа»