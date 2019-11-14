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В Бурятии не хватает 1600 учителей и воспитателей

В Бурятии не хватает 1600 учителей и воспитателей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии даже поднимают списки выпускников педагогических специальностей, которые не работают по профессии

13 ноября на пресс-конференции с главой Бурятии подняли вопрос о дефиците педагогических кадров в республике, в том числе о нехватке учителей и воспитателей для работы в новых садах и школах. Алексей Цыденов пояснил, как будет решаться данная проблема.

- Проблема есть. Дефицит на полную реализацию программы, когда все сады и школы будут построены, по учителям и воспитателям составляет 1600 человек. Идёт дополнительное образование, переквалификацию запускаем. Все вакансии, какие были в фонде занятости, все выбраны, всех, кто заявлялся, всех собрали. Сейчас ходим, в ручном режиме уговариваем людей переучиться, поднимаем списки всех выпускников, которые когда-то выпускались, но не работают, - прокомментировал глава Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, что в БГУ уже в два раза увеличены бюджетные места по преподавательским специальностям.

- Было 40 бюджетных мест по всем преподавательским специальностям у нас в БГУ, подняли до 88, но всё равно этого недостаточно, - отметил глава Бурятии.

В сентябре Алексей Цыденов обратился к Владимиру Путину в рамках заседания Госсовета во Владивостоке с просьбой повысить количество бюджетных мест по педагогическим специальностям.

- Мы с минобрнауки обрабатываем вопрос повышения количества бюджетных мест, чтобы больше готовить кадров. Плюс мы больше будем делать заказ по линии средне-профессионального образования. Дефицит есть, дефицит сохраняется, быстро его не решим, но движемся, - заключил глава республики.

Глава Бурятии также напомнил, что с 1 января в республике запускается программа «Земский учитель». Педагоги, прибывшие на работу в сёла и посёлки городского типа с населением до 50 тысяч, получат выплаты в размере 1 миллиона рублей.

В настоящий момент минпросвещения России также разрабатывает нормативно-правовой акт, согласно которому выплата в регионах Дальневосточного федерального округа составит 2 млн рублей.
учителя правительство республики
 
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