В программе «Земский учитель» смогут участвовать педагоги до 55 лет

Готовятся изменения в законодательстве, по которым единовременная компенсационная выплата в ДФО составит 2 млн
Методические рекомендации по программе «Земский учитель» министерства просвещения России поступили в Бурятию. Программа может помочь привлечь требующихся педагогов в сельские школы.
На единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей смогут с 1 января 2020 года претендовать учителя, прибывшие на работу в сёла, посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек.
В настоящий момент Минпросвещения России также разрабатывает нормативно-правовой акт, согласно которому выплата в регионах Дальневосточного федерального округа составит 2 млн рублей.
- В программе могут участвовать учителя в возрасте до 55 лет. Для участия необходимо будет подать заявку в образовательную организацию, где есть вакансия. Получив выплату, педагог принимает обязательство отработать в течение пяти лет по основному месту работы. Направление расходования средств получатели определяют самостоятельно, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Заявки для участия в конкурсном отборе будут приниматься в 2020 году с 10 января по 15 апреля включительно.
В настоящее время в Бурятии работает 992 образовательных организации. Более 15 тысяч педагогических работников обучают 197 тысяч детей. В существующих образовательных учреждениях вакансии закрыты.
- Но 2019-2024 годы в рамках национального проекта «Демография», «Образование» и госпрограммы «Развитие образования» будет построено беспрецедентное количество образовательных учреждений - 22 детсада и 11 школ в городе Улан-Удэ, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Еравнинском, Кабанском, Тункинском районах, - отметили в пресс-службе правительства республики.
В них будут работать 1090 педагогических работников. Из них 629 вакансий обеспечены. Остаётся потребность в 461 педагоге - 75 человек нужно найти уже в этом году, 147 - в 2020 году, 239 - в 2021 году. В школах чаще всего не хватает учителей иностранных языков, математики, начальных классов, русского языка и литературы.
Запустить программу «Земский учитель» в феврале 2019 года предложил президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию.
В программе «Земский учитель» смогут участвовать педагоги до 55 лет
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