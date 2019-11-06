В Бурятию везли корм для животных без документов

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Водителя груза оштрафовали



5 ноября во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке Иркутской области государственным инспектором Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Из Иркутска в посёлок Выдрино в Бурятии перевозили 15 тонн кормосмеси для сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением.



Водитель привлечён к административной ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





