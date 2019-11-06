Водителя груза оштрафовали
5 ноября во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке Иркутской области государственным инспектором Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из Иркутска в посёлок Выдрино в Бурятии перевозили 15 тонн кормосмеси для сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением.
Водитель привлечён к административной ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятию везли корм для животных без документов
Общество, Фото:
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