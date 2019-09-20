 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Сентября

19 Сентября

Популярное

Переход Забайкалья на «цифру» отметят массовым забегом

Переход Забайкалья на «цифру» отметят массовым забегом
Общество,  Фото:pixabay.com
Он пройдёт в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации»

21 сентября в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации» в Забайкальском крае пройдёт «Цифровой забег». Его участниками станут бегуны-любители, спортсмены, руководители региональных ведомств, волонтёры и дети. Старт мероприятию будет дан в селе Улёты.

Участники пробегут дистанцию в 5040 метров, которые олицетворяют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания по всей стране. В Забайкальском крае таких вышек 265. Планируется, что участие в празднике примут около 1000 жителей Забайкальского края.

Кроме Забайкалья, «Цифровые забеги» 21 сентября состоятся в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, Республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Татарстан, в Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе.

Поддержат «цифровых» спортсменов и те регионы, которые уже успешно перешли на цифровое эфирное телевидение. Во всех крупных городах «Всероссийский день бега – 2019» пройдёт под лозунгом «Все будет чётко!».

Принять участие в «Цифровом забеге» и «Кроссе наций» могут все желающие. Регистрация участников начнётся 21 сентября в 11:00 на площади районного дома культуры села Улёты. Торжественное открытие состоится в 12:00, старт забега – в 12:30.

Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья, 14 октября завершится четвёртый, финальный этап перехода на цифровое эфирное телевидение. Телезрители края получат возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.
кросс спорт массовый спорт Забайкальский край цифровое телевещание забег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На открытие набережной в Ангарске приедет группа «Любэ»
На открытие набережной в Ангарске приедет группа «Любэ»
Общество, 20.09.2019
Также в этот день состоится первый Ангарский полумарафон
В Иркутске будет открыт бюст святителя
В Иркутске будет открыт бюст святителя
Общество, 20.09.2019
Открытие памятника-бюста Иннокентию Иркутскому приурочено к его 215-летию причислению к лику святых
Международный кинофестиваль открылся в Иркутске
Международный кинофестиваль открылся в Иркутске
Общество, 20.09.2019
Фестиваль начался с показа фильма о Даши Намдакове
Кинопроект из Бурятии выиграл гран-при и 500 000 рублей
Кинопроект из Бурятии выиграл гран-при и 500 000 рублей
Общество, 20.09.2019
В номинации «Игровое кино» победил проект «Под вечным синим небом» режиссёра Елены Емельяновой
Жителей Бурятии просят поделиться фото и письмами ветеранов
Жителей Бурятии просят поделиться фото и письмами ветеранов
Общество, 20.09.2019
Память о ветеранах будет сохранена на «Дороге памяти»  
В Бурятии отремонтировали 175-летнюю школу
В Бурятии отремонтировали 175-летнюю школу
Общество, 20.09.2019
Малокуналейская школа открыла свои двери после капитального ремонта
Иркутянин прекратил протестную голодовку
Иркутянин прекратил протестную голодовку
Общество, 20.09.2019
Мужчина протестовал против итогов выборов в общественную палату города
В Улан-Удэ всадники станут мушкетёрами и эльфами
В Улан-Удэ всадники станут мушкетёрами и эльфами
Общество, 20.09.2019
21 сентября в Улан-Удэ пройдут соревнования на Кубок конного двора «Гарцующий пони»
Пара из Новой Зеландии, облетевшая весь мир, посетила Бурятию
Пара из Новой Зеландии, облетевшая весь мир, посетила Бурятию
Общество, 20.09.2019
Барри и Сандра Пейн отправились в кругосветное путешествие на личном самолёте в честь золотой свадьбы
Призывать в армию смогут мужчин без прописки
Призывать в армию смогут мужчин без прописки
Общество, 20.09.2019
Это лишит «уклонистов» возможности избегать призыва
В Улан-Удэ отправили второго «Львёнка»
В Улан-Удэ отправили второго «Львёнка»
Общество, 20.09.2019
Второй инновационный трамвай отправился в Улан-Удэ ночью
В Улан-Удэ завершается перекладка тепломагистралей
В Улан-Удэ завершается перекладка тепломагистралей
Общество, 20.09.2019
Мэрия отчиталась о ходе ремонтных работ
Школьники в Бурятии изучили дорожную азбуку безопасности
Школьники в Бурятии изучили дорожную азбуку безопасности
Общество, 20.09.2019
Мероприятие прошло в Тарбагатайском районе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^