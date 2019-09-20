Он пройдёт в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации»
21 сентября в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации» в Забайкальском крае пройдёт «Цифровой забег». Его участниками станут бегуны-любители, спортсмены, руководители региональных ведомств, волонтёры и дети. Старт мероприятию будет дан в селе Улёты.
Участники пробегут дистанцию в 5040 метров, которые олицетворяют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания по всей стране. В Забайкальском крае таких вышек 265. Планируется, что участие в празднике примут около 1000 жителей Забайкальского края.
Кроме Забайкалья, «Цифровые забеги» 21 сентября состоятся в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, Республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Татарстан, в Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе.
Поддержат «цифровых» спортсменов и те регионы, которые уже успешно перешли на цифровое эфирное телевидение. Во всех крупных городах «Всероссийский день бега – 2019» пройдёт под лозунгом «Все будет чётко!».
Принять участие в «Цифровом забеге» и «Кроссе наций» могут все желающие. Регистрация участников начнётся 21 сентября в 11:00 на площади районного дома культуры села Улёты. Торжественное открытие состоится в 12:00, старт забега – в 12:30.
Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья, 14 октября завершится четвёртый, финальный этап перехода на цифровое эфирное телевидение. Телезрители края получат возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.
Переход Забайкалья на «цифру» отметят массовым забегом
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