В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Башкоркостана

Мужчина пропал два года назад
МУ МВД РФ «Сызранское» Самарской области разыскивает без вести пропавшего 59-летнего уроженца Республики Башкортостан.
Владимир Воронов пропал в апреле 2017 года. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о данном гражданине, просим сообщить в МУ МВД РФ «Сызранское». Адрес: ул. Кирова 7, кабинет 324, тел. 8(8464)35-58-36, 8(999)701-63-75, - обращаются в ведомстве.
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