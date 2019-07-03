В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Башкоркостана





МУ МВД РФ «Сызранское» Самарской области разыскивает без вести пропавшего 59-летнего уроженца Республики Башкортостан.Владимир Воронов пропал в апреле 2017 года. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.- В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о данном гражданине, просим сообщить в МУ МВД РФ «Сызранское». Адрес: ул. Кирова 7, кабинет 324, тел. 8(8464)35-58-36, 8(999)701-63-75, - обращаются в ведомстве.