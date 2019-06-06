4 золота помогли им обойти Красноярск и Кемерово
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу в рамках Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019». Соревнования состоялись 5 июня в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске.
Золотые медали завоевали представители Приангарья Александр Трачук (весовая категория до 88 кг), Анатолий Мокин (до 97 кг), Алексей Дудков (свыше 97 кг), Татьяна Янко (до 55 кг). Татьяна Янко также заняла второе место в абсолютном зачёте среди женщин.
Победителями также стали: в весовой категории до 65 кг Дмитрий Жуков из Красноярского края, в весе до 72 кг Александр Чалин из Кемеровской области, в весе до 80 кг Евгений Дворников из Кемеровской области. Среди женщин медали высшей пробы выиграли в весовой категории до 67 кг Татьяна Голубцова из Красноярского края, в весе до 79 кг Елена Сапрыгина из Томской области, в весе свыше 79 кг Елена Ярушина из Красноярского края.
В командном зачёте в соревнованиях по пауэрлифтингу первое место заняла сборная Иркутской области. Второе место – у команды Красноярского края. На третьем место – спортсмены Кемеровской области, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Пауэрлифтеры Приангарья победили на «Парасибириаде»
Общество, Фото:
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