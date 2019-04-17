По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике днём местами небольшой мокрый снег
Ветер северо-западный 5-10, местами 12-17 м/с. Температура днём 5-10, местами от 2 мороза до 3 тепла.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём 6-8 тепла.
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, Фото:
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Общество, 17.04.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике днём местами небольшой мокрый снег
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