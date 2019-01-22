Федеральный телеканал воссоздал бурятскую свадьбу













Съёмочная команда телеканала «Мир-24» - 6 человек - прибыла в Бурятию 18 января. В первый день съёмки прошли в Улан-Удэ, в аэропорту, в этнокомплексе «Степной кочевник». Второй день полностью прошёл в Ацагате. Об этом сообщили в пресс-службе минтуризма Бурятии.- Национальные ансамбли, артисты прибыли для участия в массовке, разжигали костер, танцевали вокруг него ёхор, представители этнокомплекса «Степной кочевник» показывали, как нужно лепить буузы, - рассказали в министерстве.Третий съёмочный день, 20 января, свадебное застолье, а также обряд застилания постели снимали в этнокомплексе «Алтан Бургэд» на Верхней Берёзовке. У гостей из Москвы был плотный график работы – они снимали с 8 утра до поздней ночи.21 января съёмочная группа встретилась с министром туризма Бурятии Марией Бадмацыреновой и поблагодарила её за оказанное содействие при организации процесса. И накануне их работа завершилась в этнокомплексе «Степной кочевник», после чего команда проекта должна была поехать на Байкал, чтобы заснять красивый закат на льду озера.- Ведущий Григорий Шевчук в полной мере погрузился в бурятскую культуру, примерил бурятский костюм, подружился с верблюдом, - отметили в министерстве.Программа «Любовь без границ» выйдет на канале «МИР-24» уже в конце февраля. Съёмочная группа программы воссоздавала настоящую бурятскую свадьбу с соблюдением многих традиций и обрядов.