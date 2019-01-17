В Закаменском районе открыли третье школьное лесничество

30 учащихся пополнили ряды защитников леса
В Закаменском районе появилось ещё 1 школьное лесничество. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Новое объединение по защите и охране леса «Снежный барс» было открыто по инициативе Натальи Поповой, главного лесничего Закаменского лесничества. Школьное лесничество создано на базе Холтосонской школы.
- Ученики приняли идею на «ура» и, около 30 учащихся уже пополнили ряды юных экологов и лесников, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Отметим также, что в Закаменском районе прошёл слёт школьных лесничеств, где участвовали уже 3 школьных лесничества: «Совёнок», «Сибирский кедр» и «Снежный барс». На мероприятии юные лесники посетили школьный музей, обменялись опытом и показали свои знания в экологии.
А что касается нового школьного лесничества, то уже сейчас у ребят составлен план деятельности на 2019 год. Школьники будут заниматься высадкой деревьев, уборкой леса и другими экологическими акциями.
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Общество, Фото:
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