В Закаменском районе открыли третье школьное лесничество

30 учащихся пополнили ряды защитников леса



В Закаменском районе появилось ещё 1 школьное лесничество. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Новое объединение по защите и охране леса «Снежный барс» было открыто по инициативе Натальи Поповой, главного лесничего Закаменского лесничества. Школьное лесничество создано на базе Холтосонской школы.



- Ученики приняли идею на «ура» и, около 30 учащихся уже пополнили ряды юных экологов и лесников, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Отметим также, что в Закаменском районе прошёл слёт школьных лесничеств, где участвовали уже 3 школьных лесничества: «Совёнок», «Сибирский кедр» и «Снежный барс». На мероприятии юные лесники посетили школьный музей, обменялись опытом и показали свои знания в экологии.



А что касается нового школьного лесничества, то уже сейчас у ребят составлен план деятельности на 2019 год. Школьники будут заниматься высадкой деревьев, уборкой леса и другими экологическими акциями.

