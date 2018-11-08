В Бурятии Денис Гаврилов побудет три дня
С 9 по 11 ноября в Улан-Удэ, в зале настольного тенниса «Вершины» пройдёт очередной мастер-класс мастера спорта России международного класса, многократного чемпиона и призёра страны Дениса Гаврилова из Самары.
В программе мастер-класса - ежедневные двухразовые групповые и индивидуальные тренировки у стола, консультации с тренерами, теннисистами и их родителями.
Мастер-классы по настольному теннису в Улан-Удэ стали регулярными. Это второй визит Дениса Гаврилова в Бурятию. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В мае этого года уроки мастерства давал тренер юношеских сборных команд России Максим Казанцев из Краснодара.
С 13 по 15 ноября мастер-классы Гаврилова продолжатся в Чите, и там же с 16 по 18 ноября участники мастер-классов примут участие в международном турнире на призы «Мегаполис» с приглашением теннисистов Китая и Монголии.
Посмотреть фоторепортаж с прошлогоднего мастер-класса можно по ссылке.
Чемпион России по настольному теннису даст мастер-класс в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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