Барнаульский зоопарк – одно из популярных мест краевого центра. 5 августа «Лесная сказка» отметила восьмой день рождения
– На сегодняшний день выполнены все требования для соответствия статусу зоопарка, – рассказывает Сергей Викторович. – Мы занимаемся сохранением и приумножением животного мира. Проводим мероприятия образовательного плана (лекции и экскурсии). Развиваем научное направление.
В 2018 году в «Лесной сказке» появилось много новых зверей. Это волчата, соболя, носухи и так далее. Потомство принесла пара амурских тигров. Шесть котят подрастают под присмотром родителей Шерхана и Багиры и радуют посетителей.
– Мы ищем тигрятам новые дома, отправляем заявки в другие российские зоопарки. Одного котенка заберут в Улан-Удэ, ведем переговоры с коллегами из Семипалатинска, предложением заинтересовался Ташкентский цирк, – рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев.
В воскресенье гостей «Лесной сказки» ждала увлекательная программа, сообщает ap22.ru.
В Улан-Удэ привезут амурского тигрёнка
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