Из Бурятию на Урал едва не ушло 70 тонн сомнительного масла

Большая партия масла была изготовлена из сырья неизвестного происхождения



Бурятское предприятие отправило в Свердловскую область 70 тысяч кг сливочного масла, изготовленного из сырья неизвестного происхождения.



При этом по документам, продукция была якобы произведена в Тюменской области.



- По данным ФГИС «Меркурий», на площадке в Исетском районе Тюменской области 16 февраля выпущено в реализацию 70 тысяч кг сливочного масла. Продукция была направлена в адрес ООО «Уралпродукт» (Свердловская область) с целью реализации в пищу. Установлено, что по адресу фактического места нахождения площадки в селе Бархатово Исетского района находится крупный молочно-мясной комплекс, который подтвердил информацию об отсутствии каких-либо хозяйственных связей с этим предприятием, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.



При дальнейшем анализе информации о сливочном масле было обнаружено, что оно произведено предприятием Бурятии из сырья неизвестного происхождения. В ФГИС «Меркурий» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на используемое сырое молоко.



Тюменскую площадку перевели в статус фантомной и исключили из реестра информационной системы «Цербер».



Получателю продукции на Урале сообщили о произошедшем. Информация о производстве сливочного масла из сырья неизвестного происхождения направлена для принятия мер в управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

