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В Улан-Удэ поменялся подрядчик по отлову собак

В Улан-Удэ поменялся подрядчик по отлову собак
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
С марта в городе отловили более четырёх тысяч собак

Компания «Байкалагроветторг» завершила отлов бродячих собак в Улан-Удэ. Ей на смену пришла новая фирма – ООО «Ананда».

Всего с 1 марта по 18 ноября поступило 3090 заявок от жителей города.

- Отловлено 4342 собаки, из них в Октябрьском районе – 1213, Советском – 1637 и Железнодорожном – 1492, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

По действующим правилам, большинство отловленных собак после стерилизации возвращают на улицы.

- Безнадзорные животные подлежат содержанию на срок не менее 17 дней. В течение 10 дней они на карантине, после чего собак вакцинируем, стерилизуем, маркируем. Если собак не удалось пристроить в добрые руки, снова выпускаем в прежнее место обитания. Лишь агрессивные животные остаются на полном содержании в приюте, - пояснил генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.

Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам указанных животных после оплаты административного штрафа. Штраф за самовыгул домашних животных составляет от трёх до пяти тысяч рублей.

Подрядная организация «Ананда» принимает заявки на отлов собак по телефонам: 8 (908) 598-08-42 и 8 (983) 430-88-34. Компания должна отрабатывать заявки в 10-дневный срок.

Также в каждом районе города, созданы штабы, которые принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». В Советском районе приём заявок осуществляется по тел. 22-66-62 и 8 (902) 530-17-08, в Железнодорожном районе - тел. 44-30-00, в Октябрьском тел. 29-01-30.
бродячие животные

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