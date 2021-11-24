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Александр Абрамкин награждён почётной грамотой президента РФ

Александр Абрамкин награждён почётной грамотой президента РФ
Бизнес, 
Награда была получена за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы награждён почётной грамотой президента Российской Федерации.

Вручение грамоты состоялось 12 ноября в Москве, на торжественном мероприятии, посвящённом 180-летию Сбербанка. Награду по поручению президента РФ Александру Абрамкину вручил президент и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Почётная грамота президента РФ является государственной наградой, формой поощрения за заслуги в обеспечении безопасности государства и защите Отечества, охране здоровья и жизни, укреплении законности, защите свобод и прав граждан, в экономике, госстроительстве, культуре, науке, искусстве, просвещении, воспитании, благотворительной деятельности и за иные заслуги. Вместе с грамотой председателю Байкальского банка Сбербанка был передан специальный нагрудный знак, который вручается всем гражданам, удостоенным почётной грамоты президента РФ. Знак производится из серебра, с позолотой и представляет собой золотистый круглый лавровый венок.

- Получить такую почётную награду в особенный для Сбера день, в день 180-летия Сбербанка, вдвойне приятно и почётно. Я благодарен всей команде Байкальского банка за то, что вместе мы реализуем стратегию развития банка, вместе совершенствуем систему услуг, внедряем новые технологии и успешные практики, продукты банка и его экосистемы: актуальные и востребованные населением и бизнесом. Я благодарю руководство Сбербанка за то, что посчитали возможным предложить мою кандидатуру для получения почётной грамоты президента РФ, - прокомментировал Александр Абрамкин.

Александр Абрамкин в Сбербанке России работает с 1998 года. Байкальский банк возглавляет с 2018 года. Зоной работы территориального банка являются четыре региона: Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Саха(Якутия). Под руководством Александра Николаевича Байкальский банк ПАО Сбербанк сотрудничает с крупнейшими предприятиями Восточной Сибири. Банк предоставляет услуги всем отраслям и направлениям производства и торговли, учреждениям здравоохранения и образования, государственным структурам, малому бизнесу.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. 
Сбер Сбербанк

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