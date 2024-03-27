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В Бурятии из огня спасли «Ниву» и трактор

В Бурятии из огня спасли «Ниву» и трактор
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Технику успели эвакуировать из горящего гаража

Днём 27 марта произошёл в селе Курумкан – там загорелся гараж.

Когда пожарные прибыли на место, гараж был полностью охвачен огнём. Возгорание потушили в течение часа.

- Во время пожара внутри находились автомобиль «Нива» и трактор МТЗ. Техника была эвакуирована пожарными совместно с очевидцами, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Площадь возгорания составила 40 кв.м. В результате пожара обгорели стена и частично крыша гаража.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал аварийный режим работы электрооборудования.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне днём в пригородном селе Поселье горел частный жилой дом
пожар

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