Технику успели эвакуировать из горящего гаража
Днём 27 марта произошёл в селе Курумкан – там загорелся гараж.
Когда пожарные прибыли на место, гараж был полностью охвачен огнём. Возгорание потушили в течение часа.
- Во время пожара внутри находились автомобиль «Нива» и трактор МТЗ. Техника была эвакуирована пожарными совместно с очевидцами, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Площадь возгорания составила 40 кв.м. В результате пожара обгорели стена и частично крыша гаража.
По предварительным данным, причиной произошедшего стал аварийный режим работы электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне днём в пригородном селе Поселье горел частный жилой дом.
В Бурятии из огня спасли «Ниву» и трактор
Происшествия, Фото:
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