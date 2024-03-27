27 марта

26 марта

Популярное

В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом

В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Поселье

Днём 26 марта в пригородном селе Поселье горел жилой дом.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом и крыша пристроенной к нему бани. Возгорание было потушено в течение 43 минут. Пострадавших нет: до прибытия пожарных собственница дома самостоятельно эвакуировала трёх детей и слабовидящего мужа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


В результате пожара сгорела крыша дома на площади 35 кв.м. и веранды на площади 15 кв.м, повреждена крыша бани на площади 12 кв.м. 

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки в доме.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в селе Иволгинск сгорели гараж и грузовой автомобиль ГАЗ-66.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии первоклассница оформила кредит на маму ради онлайн-игры
В Бурятии первоклассница оформила кредит на маму ради онлайн-игры
Происшествия, 27.03.2024
Семилетняя девочка не понимала, что общается с мошенниками
В Улан-Удэ пьяные подростки и женщина до смерти избили мужчину
В Улан-Удэ пьяные подростки и женщина до смерти избили мужчину
Происшествия, 27.03.2024
Перед этим женщина и мальчики находились в долгом запое
В Бурятии агрессивная собака покусала двух медсестёр
В Бурятии агрессивная собака покусала двух медсестёр
Происшествия, 27.03.2024
Животное держит в страхе и других работников больницы
18-летнюю закладчицу из Читы посадили на 6 лет
18-летнюю закладчицу из Читы посадили на 6 лет
Происшествия, 27.03.2024
Девушку задержали во время извлечения партии наркотиков из тайника
Жительница Бурятии вовлекла 15-летнюю дочь в наркотоговлю
Жительница Бурятии вовлекла 15-летнюю дочь в наркотоговлю
Происшествия, 27.03.2024
Женщина превратила собственную семью в наркобанду
В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса на 80 млн
В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса на 80 млн
Происшествия, 27.03.2024
Незаконно вывезли из страны более семи тысяч кубометров древесины
В Бурятии собака на самовыгуле напала на детей
В Бурятии собака на самовыгуле напала на детей
Происшествия, 26.03.2024
На владельца животного составили два административных протокола
Улан-удэнец обокрал бывшего сокамерника
Улан-удэнец обокрал бывшего сокамерника
Происшествия, 26.03.2024
Он украл смарт-часы и наушники
В Улан-Удэ эвакуировали ФСК, «Центральный», управление соцзащиты и суд
В Улан-Удэ эвакуировали ФСК, «Центральный», управление соцзащиты и суд
Происшествия, 26.03.2024
На месте работают сотрудники правоохранительных органов  
Два жителя Иркутска отравились консервированными грибами
Два жителя Иркутска отравились консервированными грибами
Происшествия, 26.03.2024
По предварительным данным, они заболели ботулизмом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^