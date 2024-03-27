В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом







По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки в доме.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в селе Иволгинск

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки в доме.Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в селе Иволгинск сгорели гараж и грузовой автомобиль ГАЗ-66

Днём 26 марта в пригородном селе Поселье горел жилой дом.- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом и крыша пристроенной к нему бани. Возгорание было потушено в течение 43 минут. Пострадавших нет: до прибытия пожарных собственница дома самостоятельно эвакуировала трёх детей и слабовидящего мужа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара сгорела крыша дома на площади 35 кв.м. и веранды на площади 15 кв.м, повреждена крыша бани на площади 12 кв.м.