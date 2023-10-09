Её тушили восемь человек
Пожар произошёл утром 9 октября в прибрежном Баргузинском районе. В 9 километрах от посёлка Усть-Баргузин вспыхнула свалка. Сообщение об этом поступило от дежурного
диспетчера.
На место отправились трое сотрудников пожарной части № 13 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии и пять работников местного лесничества. Для тушения привлекли три единицы техники. К 13:00 возгорание ликвидировали. Его площадь составила 1200 квадратных метров, отмечает «Баргузин-инфо.24/7».
Возле посёлка в Бурятии загорелась свалка
Происшествия, Фото:
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