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Возле посёлка в Бурятии загорелась свалка

Возле посёлка в Бурятии загорелась свалка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Её тушили восемь человек

Пожар произошёл утром 9 октября в прибрежном Баргузинском районе. В 9 километрах от посёлка Усть-Баргузин вспыхнула свалка. Сообщение об этом поступило от дежурного
диспетчера.

На место отправились трое сотрудников пожарной части № 13 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии и пять работников местного лесничества. Для тушения привлекли три единицы техники. К 13:00 возгорание ликвидировали. Его площадь составила 1200 квадратных метров, отмечает «Баргузин-инфо.24/7».
пожар свалка

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