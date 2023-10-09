Возле посёлка в Бурятии загорелась свалка

Её тушили восемь человек



Пожар произошёл утром 9 октября в прибрежном Баргузинском районе. В 9 километрах от посёлка Усть-Баргузин вспыхнула свалка. Сообщение об этом поступило от дежурного

диспетчера.



На место отправились трое сотрудников пожарной части № 13 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии и пять работников местного лесничества. Для тушения привлекли три единицы техники. К 13:00 возгорание ликвидировали. Его площадь составила 1200 квадратных метров, отмечает «Баргузин-инфо.24/7».

