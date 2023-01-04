В Бурятии водитель «Нивы» наехал на лежавшего на дороге человека

Мужчину пришлось госпитализировать





В Бурятии 44-летний водитель автомобиля «Нива» совершил наезд на 32-летнего пешехода, лежавшего прямо на проезжей части. Всё произошло 2 января около 23:00 в Северо-Байкальском районе.Автомобилист ехал по улице Лесная в селе Верхняя Заимка. Мужчина, оказавшийся на дороге, был пьян. Его с травмами доставили в Нижнеангарскую центральную районную больницу, сообщили в республиканском УГИБДД.