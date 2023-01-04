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В Бурятии водитель «Нивы» наехал на лежавшего на дороге человека

В Бурятии водитель «Нивы» наехал на лежавшего на дороге человека
Происшествия,  Фото:ГИБДД по Бурятии
Мужчину пришлось госпитализировать

В Бурятии 44-летний водитель автомобиля «Нива» совершил наезд на 32-летнего пешехода, лежавшего прямо на проезжей части. Всё произошло 2 января около 23:00 в Северо-Байкальском районе.

Автомобилист ехал по улице Лесная в селе Верхняя Заимка. Мужчина, оказавшийся на дороге, был пьян. Его с травмами доставили в Нижнеангарскую центральную районную больницу, сообщили в республиканском УГИБДД. 
пострадавшие ДТП больница

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