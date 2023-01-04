В Бурятии водитель «Нивы» наехал на лежавшего на дороге человека

Мужчину пришлось госпитализировать
Автомобилист ехал по улице Лесная в селе Верхняя Заимка. Мужчина, оказавшийся на дороге, был пьян. Его с травмами доставили в Нижнеангарскую центральную районную больницу, сообщили в республиканском УГИБДД.
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Происшествия, Фото:
Мужчину пришлось госпитализировать
Автомобилист ехал по улице Лесная в селе Верхняя Заимка. Мужчина, оказавшийся на дороге, был пьян. Его с травмами доставили в Нижнеангарскую центральную районную больницу, сообщили в республиканском УГИБДД.
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