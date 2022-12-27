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В Бурятии самосвал сбил мальчика на «зебре»

В Бурятии самосвал сбил мальчика на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в селе Сотниково

Накануне, 26 декабря, в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл наезд на ребёнка. Пострадал 11-летний мальчик, на которого прямо на «зебре» наехал самосвал.

- Около 6 часов вечера 60-летний водитель автомобиля Beifan Benchi, следуя по улице Трактовой села Сотниково на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2011 года рождения. В результате ДТП мальчик был доставлен в медицинское учреждение, после осмотра и оказания помощи отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода в республике был зарегистрирован 22 декабря в Селенгинском районе: был насмерть сбит пожилой мужчина, который голосовал на дороге, так как его автомобиль сломался.

17 декабря в Улан-Удэ на улице Октябрьская водитель «Тойоты Премио» сбил 16-летнюю школьницу.

14 декабря на проспекте Автомобилистов сбили 17-летнюю школьницу. Наезд произошёл, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль, который сбил девушку, сперва скрылся с места аварии. Позже ехавшие в нём супруги вернулись, но начали врать полицейским в том, кто из них сидел за рулём.

13 декабря на улице Смолина водитель Nissan X-Trail сбил 10-летнего мальчика на «зебре».

12 декабря в Улан-Удэ сбили пешехода, который подсыпал песком трал.

7 декабря 19-летнего молодого человека сбили на улице Смолина, произошло это на «зебре».

4 декабря в селе Дулан Кабанского района пострадал 62-летний сбитый мужчина.

1 декабря на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ на «зебре» сбили 16-летнего подростка.
ДТП

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