ДТП произошло в селе Сотниково
Накануне, 26 декабря, в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл наезд на ребёнка. Пострадал 11-летний мальчик, на которого прямо на «зебре» наехал самосвал.
- Около 6 часов вечера 60-летний водитель автомобиля Beifan Benchi, следуя по улице Трактовой села Сотниково на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2011 года рождения. В результате ДТП мальчик был доставлен в медицинское учреждение, после осмотра и оказания помощи отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода в республике был зарегистрирован 22 декабря в Селенгинском районе: был насмерть сбит пожилой мужчина, который голосовал на дороге, так как его автомобиль сломался.
17 декабря в Улан-Удэ на улице Октябрьская водитель «Тойоты Премио» сбил 16-летнюю школьницу.
14 декабря на проспекте Автомобилистов сбили 17-летнюю школьницу. Наезд произошёл, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль, который сбил девушку, сперва скрылся с места аварии. Позже ехавшие в нём супруги вернулись, но начали врать полицейским в том, кто из них сидел за рулём.
13 декабря на улице Смолина водитель Nissan X-Trail сбил 10-летнего мальчика на «зебре».
12 декабря в Улан-Удэ сбили пешехода, который подсыпал песком трал.
7 декабря 19-летнего молодого человека сбили на улице Смолина, произошло это на «зебре».
4 декабря в селе Дулан Кабанского района пострадал 62-летний сбитый мужчина.
1 декабря на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ на «зебре» сбили 16-летнего подростка.
В Бурятии самосвал сбил мальчика на «зебре»
Происшествия, Фото:
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