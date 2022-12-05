В Забайкалье работник золоторудной компании погиб при сходе горных масс

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Проводится доследственная проверка



Днём 3 декабря в Балейском районе Забайкальского края погиб работник акционерного общества «Золоторудная компания «Омчак». По предварительным данным, 35-летний крепильщик получил смертельные травмы при сходе горных масс.



- Следователи работают на месте происшествия. Будет проведён осмотр, опрошены руководство предприятия и лица, ответственные за обеспечение безопасных условий труда, другие работники. Следователи назначат проведение судмедэкспертизы для установления причин смерти мужчины, - сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.



После проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



