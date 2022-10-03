В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля

Молодой человек залез в незапертые автомобили



В селе Багдарин сотрудники вневедомственной задержали подозреваемого в краже из автомобилей, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



В полицию поступило заявление о том, что во дворе жилого многоквартирного дома была совершена кража из двух незапертых легковых автомобилей. Из машин украли запасное колесо, компрессор, автоинструменты и бытовую химию на сумму более 13 000 рублей.



Росгвардейцы совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе опроса жителей выяснили, что вечером возле места преступления был замечен молодой человек. По описанию сотрудники установили личность подозреваемого, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.



По месту жительства сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя. Он сознался в содеянном и указал на сарай, где спрятал украденные вещи.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

