В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля

Молодой человек залез в незапертые автомобили
В селе Багдарин сотрудники вневедомственной задержали подозреваемого в краже из автомобилей, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В полицию поступило заявление о том, что во дворе жилого многоквартирного дома была совершена кража из двух незапертых легковых автомобилей. Из машин украли запасное колесо, компрессор, автоинструменты и бытовую химию на сумму более 13 000 рублей.
Росгвардейцы совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе опроса жителей выяснили, что вечером возле места преступления был замечен молодой человек. По описанию сотрудники установили личность подозреваемого, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.
По месту жительства сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя. Он сознался в содеянном и указал на сарай, где спрятал украденные вещи.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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Происшествия, Фото:
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