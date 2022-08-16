16 августа

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В Бурятии больница подала заявление в полицию из-за сбора денег

В Бурятии больница подала заявление в полицию из-за сбора денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В соцсети собирают деньги на лечение, которое бесплатно

Вчера, 15 августа, в паблике «Аноним Курумкана» опубликовали просьбу помочь финансово двухлетней землячке. По словам автора поста, деньги необходимы на лечение ребёнка в детской республиканкой клинической больнице (ДРКБ) в Улан-Удэ.

Вероятно, объявление опубликовала родственница девочки. Она же написала диагноз: объёмное образование задней черепной ямки, медуллобластома, оклюзионная гидроцефалия, кома третьей степени.

- Всем неравнодушным, просьба помочь семье материально! – написала женщина и прикрепила реквизиты для перечисления.

Пост начали распространять, его успели просмотреть более 3,4 тысяч пользователей.

На эту публикацию 16 августа откликнулись представители детской больницы. Здесь подтвердили, что ребёнок проходит лечение, но пояснили, что за счёт средств обязательного медицинского страхования. Опубликованную информацию они назвали некорректной.

- Ребёнок в настоящее время находится в ДРКБ. Все необходимые диагностические и лечебные мероприятия проводятся в полном объёме за счёт ОМС. Проведена консультация с федеральным центром, все действия по ведению ребёнка согласованы. Сбор средств для оплаты лечения в ДРКБ необоснованный, - официально прокомментировали в больнице.

Более того, представители больницы сообщили, что по факту сбора денег подано заявление в правоохранительные органы.



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