В нацпарке в Бурятии изъяли 100 метров самодельных сетей

В Забайкальском национальном парке вовсю ловят нарушителей
Июль – самый насыщенный месяц в туристическом сезоне «Заповедного Подлеморья». Посетителей становится больше и, конечно же, выявляют больше нарушений режима охраны подведомственных территорий.
Во время патрулирования территории и акватории Забайкальского национального парка в июле оперативная группа «Сарма», в состав которой входит три государственных инспектора, выявили и пресекли более 40 случаев нарушений закона об особо охраняемых природных территориях.
Составлено 43 протокола об административном правонарушении, два протокола об изъятии, одно определение о возбуждении административного производства за незаконную установку рыболовных сетей. Изъято 100 метров рыболовных сетей кустарного производства, а также пневматическое ружье ИЖ-61 и 89 пуль к нему.
- Наиболее распространённые нарушения, допущенные посетителями Забайкальского национального парка – это пребывание на территории и акватории без разрешительных документов, разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест, движение и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, а также выгул собак без поводка, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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Происшествия, Фото:
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