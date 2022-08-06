В Иркутской области мать заморила голодом сына до смерти

12-летний мальчик умер в реанимации
В Иркутской области возбуждено два уголовных дела в отношении 34-летней женщины. Она подозревается по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дела соединены в одно производство.
Также, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Эхирит-Булагатского района, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, мать ребёнка на протяжении длительного времени не оказывала ему медицинскую помощь и не обеспечивала питанием, вследствие чего ребёнка по экстренным показаниям доставили в областную больницу № 2, в реанимационном отделении в которой скончался через непродолжительное время.
- Кроме того, по версии следствия, длительное время с апреля по 5 августа должностные лица, сотрудники и работники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а именно: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Эхирит-Булагатского района, управления социальной защиты населения по Эхирит-Булагатсокому району, управления образования Эхирит-Булагатского района, ОГБУЗ «Областная больница № 2», межрайонного управления министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области № 2, МО МВД России «Эхирит-Булагатский» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности (бездействовали), что выразилось в непринятии мер реагирования по выявлению факта нахождения малолетнего мальчика 2010 года рождения в социально-опасном положении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В результате халатности вышеуказанных должностных лиц 5 августа в больнице умер мальчик.
Подозреваемая задержана. Женщину заключили под стражу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области мать заморила голодом сына до смерти
Происшествия, Фото:
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