Мужчина знал пин-код от карты
5 апреля в отдел полиции по Железнодорожному району обратился 61-летний улан-удэнец. Он сообщил, что около недели назад распивал спиртное у своего друга. Для покупки дополнительной порции алкоголя мужчина дважды давал свою банковскую карту родственнику приятеля, пришедшему в гости.
В первый раз мужчина вернулся с покупками и чеком, во втором исчез вместе с картой. Впоследствии он снял карты все имеющиеся сбережения – 23 тысяч рублей.
Потерпевший обратился в полицию спустя время, когда собственные усилия вернуть деньги не увенчались успехом.
Полицейские задержали 31-летнего горожанина. Он, зная пин-код карты, снял в банкомате часть денег, оставшейся суммой оплатил покупки в магазинах. Украденные деньги он прогулял в течение недели.
Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и угон.
В содеянном признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ вор прогулял украденные деньги за неделю
Происшествия, Фото:
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