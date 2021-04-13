В Улан-Удэ вор прогулял украденные деньги за неделю

Мужчина знал пин-код от карты



5 апреля в отдел полиции по Железнодорожному району обратился 61-летний улан-удэнец. Он сообщил, что около недели назад распивал спиртное у своего друга. Для покупки дополнительной порции алкоголя мужчина дважды давал свою банковскую карту родственнику приятеля, пришедшему в гости.



В первый раз мужчина вернулся с покупками и чеком, во втором исчез вместе с картой. Впоследствии он снял карты все имеющиеся сбережения – 23 тысяч рублей.



Потерпевший обратился в полицию спустя время, когда собственные усилия вернуть деньги не увенчались успехом.



Полицейские задержали 31-летнего горожанина. Он, зная пин-код карты, снял в банкомате часть денег, оставшейся суммой оплатил покупки в магазинах. Украденные деньги он прогулял в течение недели.



Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и угон.



В содеянном признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.

