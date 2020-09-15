Всего в регионе скончались 64 больных коронавирусом
По данным на 15 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 5322, суточный прирост составил 61 человек. 4499 больных вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе 33 за последние сутки.
Общее количество летальных случаев – 64. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжёлое течение заболевания.
Случаи заболевания зарегистрированы в Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции. В последние недели в крае постоянно растёт число зарегистрированных случаев заболевания, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 5984 случаев заражения COVID-19.Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5008 человек, умерло 60 человек.
В Забайкалье зарегистрирован ещё один летальный случай от COVID-19
Происшествия, Фото:
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