В легковушку набились семь человек
Сегодня около 9 утра в Чунском районе Иркутской области на 113 км автодороги «Тайшет-Чуна-Братск» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщается в группе dtp38rus со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.
По предварительной информации, водитель «Хонды Домани» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика, который поворачивал налево. Произошло столкновение.
В результате ДТП, пострадали люди из «Хонды». Медицинская помощь потребовалась двум 17-летним подросткам и еще двум 19-летним молодым людям. По меньшей мере один из них находится в тяжёлом состоянии.
- Известно, что в легковом автомобиле находились семь человек, а у водителя иномарки имелись признаки опьянения, - отмечают в Главном управлении МВД по региону.
Пятеро человек пострадали в ДТП в Иркутской области из-за пьяного водителя
Происшествия, Фото:
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