Он и четверо его приятелей уничтожили деревьев на миллион рублей
Прокурор Бурятии обратился в суд с иском о взыскании с пятерых жителей материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса.
- Мужчины, получив разрешительные документы на рубку древесины в эксплуатационных лесах и, прикрываясь ими, вырубили лесные насаждения в не отведённых местах для этого местах и в большем количестве, чем разрешено, - сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
При этом «чёрные лесорубы» уничтожили ценные породы деревьев, вырубка которых запрещена.
Гусиноозёрский городской суд иск прокурора удовлетворил, с виновных взыскан ущерб более миллиона рублей.
Один из осуждённых не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Однако апелляционная инстанция решение городского суда поддержала в связи с тем, что вина ответчиков подтверждена приговором суда.
В Бурятии «чёрный лесоруб» не захотел выплачивать ущерб
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