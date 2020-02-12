В Бурятии «чёрный лесоруб» не захотел выплачивать ущерб

Он и четверо его приятелей уничтожили деревьев на миллион рублей



Прокурор Бурятии обратился в суд с иском о взыскании с пятерых жителей материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса.



- Мужчины, получив разрешительные документы на рубку древесины в эксплуатационных лесах и, прикрываясь ими, вырубили лесные насаждения в не отведённых местах для этого местах и в большем количестве, чем разрешено, - сообщает пресс-служба Верховного суда республики.



При этом «чёрные лесорубы» уничтожили ценные породы деревьев, вырубка которых запрещена.



Гусиноозёрский городской суд иск прокурора удовлетворил, с виновных взыскан ущерб более миллиона рублей.



Один из осуждённых не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Однако апелляционная инстанция решение городского суда поддержала в связи с тем, что вина ответчиков подтверждена приговором суда.

