Преступление раскрыли по горячим следам
30 мая в МОМВД России «Приаргунский» обратилась местная жительница, которая сообщила о краже из её дома. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что проникновение совершено путём выставления оконного стекла.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался 32-летний житель посёлка Молодёжный, который признался в совершённом преступлении. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. За незаконное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Вор залез в окно и обчистил дом забайкалки
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