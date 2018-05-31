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Вор залез в окно и обчистил дом забайкалки

Происшествия, 
Преступление раскрыли по горячим следам

30 мая в МОМВД России «Приаргунский» обратилась местная жительница, которая сообщила о краже из её дома. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что проникновение совершено путём выставления оконного стекла.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался 32-летний житель посёлка Молодёжный, который признался в совершённом преступлении. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За незаконное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
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