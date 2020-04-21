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Минстрой Бурятии с нарушениями раздавал субсидии

Минстрой Бурятии с нарушениями раздавал субсидии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения вскрыла прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии нарушало бюджетное законодательство.

Установлено, что министерство допускало нарушения при распределении между муниципалитетами субсидии на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Субсидии предоставлены Закаменскому, Кабанскому районам и городу Северобайкальск без их заявок на получение этих средств.

Кроме того, Кабанский район и вовсе не соответствовал критериям отбора получателей субсидии.

После прокурорского вмешательства должностное лицо министерства строительства привлечено к административной ответственности за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
минстрой прокуратура
 
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