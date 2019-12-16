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В Бурятии пьяные стали причиной 60% смертей в ДТП

В Бурятии пьяные стали причиной 60% смертей в ДТП
Власть, 
В Улан-Удэ прошло заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения

13 декабря в Бурятии состоялось заседание комиссии при главе республики по повышению безопасности дорожного движения. В заседании приняли участие минтранс, минобрнауки, минздрав, ГИБДД, Упрдор «Южный Байкал», Бурятрегионавтодор, администрация Улан-Удэ и другие ведомства.

По статистике за 11 месяцев этого года в республике по сравнению с результатами аналогичного периода 2018 года зафиксировано снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 5 % (2018 г. – 1086, 2019 г. - 1032). При этом зафиксировано увеличение числа погибших людей на 10,3 % (2018 г. – 116, 2019 г. - 128). Самый большой процент роста погибших в ДТП – в Улан-Удэ и Кабанском районе.

- В Улан-Удэ количество ДТП снизилось на 13,6 %, число погибших увеличилось на 60 %, число раненых снизилось на 18,1%. В сельских районах количество ДТП выросло на 3,5%, число погибших увеличилось на 3,0 %, раненых увеличилось на 2,6 %. Увеличение числа погибших произошло в десяти районах – Баргузинский, Баунтовский, Заиграевский, Кабанский, Еравнинский, Хоринский, Кижингинский, Кяхтинский, Тункинский районы и Улан-Удэ, – доложил министр транспорта Александр Аюшеев.

В самой трагической статистике по ДТП с участием детей зафиксирован рост как общего количества ДТП на 3,9%, так и числа погибших детей (2018 г. – 4, 2019 г. – 9) и раненых детей (2018 г. – 166, 2019 г. – 177).

С положительной стороны по всем показателям аварийности необходимо отметить Муйский, Мухоршибирский, Северо-Байкальский районы республики и город Северобайкальск.

- Анализ причин гибели участников ДТП показал, что по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения, погибло 87,5 % участников дорожного движения. По вине участников дорожного движения, находившихся в состоянии опьянения, погибло 76 человек или 59,4 % из общего числа погибших. Из них по вине пьяных водителей погибло 52 человека, а по вине пешеходов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, погибло 24 человека, – отметил министр.

По статистике ГИБДД, основное время совершения ДТП с участием лиц в состоянии алкогольного опьянения – вечера пятницы, субботы и воскресенья.

Глава Бурятии отметил необходимость усиления пропаганды безопасности дорожного движения. Алексей Цыденов также поручил проработать вопрос обеспечения всех школьников повязками со светоотражающими элементами и обеспечить в школе контроль их ношения.

Как сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, на протяжении 6 лет с 2013 года по настоящее время в Бурятии наблюдается тенденция снижения показателей аварийности. Так, по сравнению с 2013 годом в 2019 году: количество ДТП снизилось с 1596 до 1032 на 36,4% (564 ДТП); число погибших людей снизилось с 237 до 128 на 47,3% (109 человек); число раненых людей снизилось с 1932 до 1374 на 30% (658 человек).
безопасность дорожного движения Бурятия
 
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