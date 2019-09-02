Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа в Бурятию прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров. Он осмотрел строящиеся объекты на очистных сооружениях Улан-Удэ, в сквере в микрорайоне Стеклозавод. Побывал Максим Егоров и в двух аварийных домах, пообещав поддержку с финансированием расселения жителей. Вместе с федеральным чиновником в рабочую поездку по объектам отправился глава республики Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Замминистра оценил ход реконструкции инженерной инфраструктуры по улице Сахьяновой. Там реконструируют тепломагистраль, также проводится ремонт дорожного покрытия, установка ливневой канализации и проводятся дополнительные работы, такие как переустройство светофоров. Всего на эти цели направлено 169,6 миллионов рублей.
На реконструкцию тепломагистралей было выделено 77 миллионов рублей, в проекте предусматривается замена изношенных конструкций сетей с увеличением диаметров, которая позволит поддерживать гидравлический и температурный режим в сетях, бесперебойное теплоснабжение.
Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Сахьяновой проводится ремонт дорожного покрытия, на участке укладывается щебёночно-мастичный асфальтобетон с хорошей сдвигоустойчивостью и высоким коэффициентом сцепления с колесом автомобиля. Стоимость работ составила 92 миллиона рублей.
- На реконструкцию мы направляем внушительные суммы – порядка 2 миллиарда рублей. Но это – капля в море, мы реконструируем только 21 километров тепловых сетей. Да, это хорошо, но есть ещё локальные сети, сети водоснабжения, - сообщил Игорь Шутенков.
Максим Егоров в ответ рассказал, что Дмитрий Медведев, после сочинского инвестиционного форума, дал поручение разработать федеральную программу «60+», то есть, программу по реконструкции и замене инфраструктурных объектов ЖКХ с износом более 60%. Эту программу запустят со следующего года.
- Вам надо готовиться, сделать проект, разработать проектно-сметную документацию и Федерация, конечно же, будет помогать. По параметрам вы попадаете в программу, - добавил Егоров.
Он также отметил, что комплексный подход к ремонту – очень правильный, именно такой подход поддерживает Минстрой. На Сахьяновой одновременно идут работы и по реконструкции тепломагистрали, и по дорожному покрытию, установке ливневой канализации, тротуаров и прочего.
Кроме того, Егоров обратился с просьбой внедрять современные технологии, например, применять пластиковые трубы, которые дольше служат. Игорь Шутенков объяснил, что если город попадет в новую программу, то можно будет гарантированно запускать производство этих труб, так как уже есть небольшое предприятие, которое можно будет расширить. Тогда замминистра озвучил идею: включить наличие локального производства с обеспечением новых рабочих мест в критерии выбора субъектов для нового проекта.