Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой

Замминистра оценил ход реконструкции инженерной инфраструктуры по улице Сахьяновой. Там реконструируют тепломагистраль, также проводится ремонт дорожного покрытия, установка ливневой канализации и проводятся дополнительные работы, такие как переустройство светофоров. Всего на эти цели направлено 169,6 миллионов рублей.

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