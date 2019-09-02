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Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой

Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэ могут включить в новый проект по реконструкции инфраструктурных объектов ЖКХ

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа в Бурятию прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров. Он осмотрел строящиеся объекты на очистных сооружениях Улан-Удэ, в сквере в микрорайоне Стеклозавод. Побывал Максим Егоров и в двух аварийных домах, пообещав поддержку с финансированием расселения жителей. Вместе с федеральным чиновником в рабочую поездку по объектам отправился глава республики Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Замминистра оценил ход реконструкции инженерной инфраструктуры по улице Сахьяновой. Там реконструируют тепломагистраль, также проводится ремонт дорожного покрытия, установка ливневой канализации и проводятся дополнительные работы, такие как переустройство светофоров. Всего на эти цели направлено 169,6 миллионов рублей.



На реконструкцию тепломагистралей было выделено 77 миллионов рублей, в проекте предусматривается замена изношенных конструкций сетей с увеличением диаметров, которая позволит поддерживать гидравлический и температурный режим в сетях, бесперебойное теплоснабжение.

Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Сахьяновой проводится ремонт дорожного покрытия, на участке укладывается щебёночно-мастичный асфальтобетон с хорошей сдвигоустойчивостью и высоким коэффициентом сцепления с колесом автомобиля. Стоимость работ составила 92 миллиона рублей.

- На реконструкцию мы направляем внушительные суммы – порядка 2 миллиарда рублей. Но это – капля в море, мы реконструируем только 21 километров тепловых сетей. Да, это хорошо, но есть ещё локальные сети, сети водоснабжения, - сообщил Игорь Шутенков.

Максим Егоров в ответ рассказал, что Дмитрий Медведев, после сочинского инвестиционного форума, дал поручение разработать федеральную программу «60+», то есть, программу по реконструкции и замене инфраструктурных объектов ЖКХ с износом более 60%. Эту программу запустят со следующего года.

- Вам надо готовиться, сделать проект, разработать проектно-сметную документацию и Федерация, конечно же, будет помогать. По параметрам вы попадаете в программу, - добавил Егоров.

Он также отметил, что комплексный подход к ремонту – очень правильный, именно такой подход поддерживает Минстрой. На Сахьяновой одновременно идут работы и по реконструкции тепломагистрали, и по дорожному покрытию, установке ливневой канализации, тротуаров и прочего.

Кроме того, Егоров обратился с просьбой внедрять современные технологии, например, применять пластиковые трубы, которые дольше служат. Игорь Шутенков объяснил, что если город попадет в новую программу, то можно будет гарантированно запускать производство этих труб, так как уже есть небольшое предприятие, которое можно будет расширить. Тогда замминистра озвучил идею: включить наличие локального производства с обеспечением новых рабочих мест в критерии выбора субъектов для нового проекта.

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